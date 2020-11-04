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ЭКОНОМИКА РБ
КОНФЕРЕНЦИЯ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ АЙТИШНИКОВ IT ENTRANCE ПРОЙДЕТ 19 ДЕКАБРЯ В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ
14:42 04.11.2020
9-я ежегодная международная конференция IT ENTRANCE пройдет в онлайн-формате 19 декабря.
Как сообщила ЭКОПРЕСС главный редактор IT-портала KV.BY Алиса Чернухо, это мероприятие для тех, кто хочет попасть в IT, для начинающих IT-специалистов уровня junior с опытом и без опыта.
В этом году соберутся представители ИТ-сообщества из 4 стран: Беларусь, Россия, Украина и Казахстан.
Темы конференции следующие: "Составление резюме и прохождение собеседования в IT-компании от опытных HR"; "Как прокачать язык для работы в IT?"; "Как найти свою IT-компанию после курсов без опыта?"; "Выбор курсов и специальности для подготовки или переподготовки на IT-специалиста"; "Карьерные возможности и перспективные специальности в сфере IT на ближайшие годы"; "Возможности удаленной работы и обучения по всему миру".
Формат конференции предусматривает четыре параллельных сцены выступления online; выступления спикеров; онлайн-голосования во время выступления; перерывы между блоками докладов; работу стендов компаний в expo-зоне online; чаты и видео чаты с представителями компаний; полезные workshops от компаний; розыгрыши призов и подарки.
Организатором конференции выступает старейший белорусский ИТ-портал KV.by.
Ознакомиться более подробно с условиями участия в конференции и программой можно на сайте мероприятия.
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