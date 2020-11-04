За 10 месяцев 2020 г. экспорт щепы через Белорусскую универсальную товарную биржу (БУТБ) составил $55,2 млн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, в октябре экспорт щепы и древесных отходов через биржу достиг $8,8 млн, что в 2 раза больше, чем в октябре 2019 г.

Основным драйвером роста стали увеличившиеся на 74% поставки в Польшу, которая традиционно является крупнейшим импортером белорусской щепы. В октябре на этот рынок пришлось более половины всех экспортных сделок со щепой. В тройку ведущих покупателей также вошли Литва и Эстония с суммами сделок $3,5 млн и $0,5 млн соответственно.

Зафиксированная в октябре положительная динамика обусловлена постепенным восстановлением спроса на щепу в странах Европейского союза. Как пояснили в пресс-службе БУТБ, из-за аномально теплой прошлой зимы значительные объемы щепы, приобретенные иностранными компаниями в 2019 г., оказались невостребованными. Поэтому лишь в сентябре 2020 г., когда была израсходована большая часть складских запасов, покупатели снова стали проявлять активность на биржевых торгах.

По мнению биржевых аналитиков, при сохранении текущего уровня спроса можно ожидать дальнейшего увеличения объемов закупок щепы, что на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры позволит выйти на показатель экспорта 2019 г. При этом некоторые страны-покупатели уже превысили прошлогодний результат. В частности, по итогам января-октября текущего года сумма сделок по закупке щепы, совершенных эстонскими компаниями, составила $5,5 млн, что на 44% больше, чем за аналогичный период 2019 г.