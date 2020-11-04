За январь-сентябрь 2020 года Комитет госконтроля Гомельской области рассмотрел 545 обращений граждан и 21 обращение юридических лиц, провел 11 выездных приемов граждан, 26 «прямых телефонных линий» и 52 «горячие телефонные линии».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля области, из 329 контрольных обращений удовлетворено полностью или частично 63 (19%), даны разъяснения по 252 (77%), в решении вопроса отказано либо факты не подтвердились – по 14 (4%), привлечено к административной ответственности 7 должностных лиц на сумму 918,0 рублей и 7 юридических лиц – 2052,0 рублей, к дисциплинарной – 31 должностное лицо, освобождены от должности – 3, возбуждено одно уголовное дело.

Наиболее актуальными в январе-сентябре 2020 года для граждан Гомельской области были коммунально-бытовые вопросы – 112 (20%), гражданско-правовым отношениям – 98 (17%), деятельности предприятий и организаций – 68 (12%), деятельности органов исполнительной власти – 63 (11%), труда и заработной платы – 49 (9%), нарушения в работе руководителей организаций – 42 (7%), жилищным вопросам – 40 (7%).

Факты недостаточно эффективной работы организаций и предприятий, формальное отношение к своим обязанностям должностных лиц, подтверждаются результатами рассмотрения обращений, поступающих в Комитет госконтроля.

Так, Комитетом области при рассмотрении анонимного обращения о нарушениях в ГЛХУ «Жлобинский лесхоз» установлено завышение площади 3 участков лесных культур в Приберезинском лесничестве, что повлекло необоснованную выплату работникам лесничества заработной платы.

Также подтвердилась информация о неэффективном использовании ГЛХУ «Жлобинский лесхоз» государственного имущества: не эксплуатировался по назначению разделочный пункт охотничьих животных в Дворищанском лесничестве лесхоза, а также два мотоцикла «Минск» общей стоимостью 3,1 тыс. рублей и снегоход стоимостью 10,5 тыс. рублей.

По результатам проверки лесхозом документация по лесокультурным площадям приведена в соответствие с фактическими данными, один мотоцикл отремонтирован и передан в эксплуатацию, второй мотоцикл и снегоход переданы в ремонт. За допущенные нарушения 5 работников лишены на 30% надбавок за август 2020 года, необоснованно выплаченная заработная плата удержана.

С выездом на место Комитетом области рассмотрено обращение жителя аг. Боровое Лельчицкого района.

При обследовании территории Боровского лесничества установлено несанкционированное размещение отходов (пластиковые и стеклянные бутылки, полиэтилен, бумага и др.) и наличие 38,15 куб. м. дровяной древесины, потерявшей технические качества, а на территории МТФ «Боровое» ОАО «Звезда Полесья» - размещение строительных отходов от разборки зданий, зарастание сорной растительностью, а также накопления навоза.

По результатам рассмотрения обращения в Боровском лесничестве устранены свалки, а на МТФ «Боровое» наведен порядок. Материальный ущерб от потери качества древесины полностью удержан с материально-ответственных лиц лесничеств.

Ранее за аналогичные нарушения по несанкционированному размещению отходов в лесу и размещение отходов на сельхозземлях, ненадлежащее содержание территории МТФ «Боровое» к административной ответственности привлекались виновные должностные лица.

При рассмотрении обращения совместно с УДФР КГК РБ по Гомельской области проведена внеплановая проверка ОАО «Маложинский» Брагинского района.

Установлены приписки 124 тонн привесов скота, 51 тонны производства и 22,3 тонн реализации молока, сокрытие падежа 200 голов КРС на сумму 50,4 тыс. рублей, незаконные выплаты работникам под видом заработной платы и премий на общую сумму 8,1 тыс. рублей.

Материалы проверки направлены в УДФР КГК РБ по Гомельской области для дачи правовой оценки действиям должностных лиц.

За нарушения нанимателями сроков выплаты заработной платы за январь-сентябрь 2020 года Комитетом области к административной ответственности привлечено 23 должностных лица на сумму 1795,50 рубля и 24 юридических лица на сумму 7425,00 рубля.