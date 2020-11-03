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ЭКОНОМИКА РБ
МАРТ ПРИОСТАНОВИЛО РАБОТУ ЕЩЕ 4 ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ В МИНСКЕ
13:02 04.11.2020
Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) по итогам проведенных 31 октября и 2 ноября проверок еще 4 субъектам хозяйствования выдало предписания о приостановлении работы принадлежащих им торговых объектов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, работа расположенных в Минске торговых объектов приостановлена на 90 дней.
Основанием для принятия данных решений послужили нарушения законодательства о торговле, в том числе: несоответствие утвержденного ассортиментного перечня требованиям законодательства либо его отсутствие; предложение к реализации товаров с истекшим сроком годности (реализации); отсутствие необходимой и достоверной информации о товарах.
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