Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) по итогам проведенных 31 октября и 2 ноября проверок еще 4 субъектам хозяйствования выдало предписания о приостановлении работы принадлежащих им торговых объектов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, работа расположенных в Минске торговых объектов приостановлена на 90 дней.

Основанием для принятия данных решений послужили нарушения законодательства о торговле, в том числе: несоответствие утвержденного ассортиментного перечня требованиям законодательства либо его отсутствие; предложение к реализации товаров с истекшим сроком годности (реализации); отсутствие необходимой и достоверной информации о товарах.