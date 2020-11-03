6 ноября 2020 года в НАН Беларуси (Минск, ул. Купревича,12) состоится открытие Научно-производственного центра электронно-лучевых технологий.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАР Беларуси, центр оснащен уникальным технологическим оборудованием, предназначенным для электронно-лучевой сварки (ЭЛС). Этот вид сварки позволяет соединить за один проход металлы и сплавы толщиной от 0,1 до 400 мм. ЭЛС относится к методам сварки концентрированными источниками энергии и обладает широкими технологическими возможностями. Это - наиболее перспективный способ соединения изделий из тугоплавких металлов; изделий из термически упрочненных материалов, когда нежелательна, затруднена или невозможна последующая термообработка; изделий после завершающей механической обработки при необходимости минимальных сварочных деформаций; ряда толстостенных и толстолистовых конструкций ответственного назначения.

Наиболее широко электронно-лучевая сварка применяется в авиакосмической промышленности, ядерной энергетике, турбостроении, электровакуумном производстве, приборостроении и ряде других отраслей промышленности. Подобного сварочного оборудования в Беларуси больше нет.

Применение технологий послойного электронно-лучевого сплавления или спекания металлов и композиций позволяет создавать изделия сложнейшей формы, которые невозможно получить другими методами. Применяются исходные материалы в виде проволоки или порошка с получением деталей с размерами от нескольких миллиметров до 1-3 м и более (размеры определяются только габаритами вакуумной камеры). Наиболее развито сегодня изготовление с использованием электронно-лучевых 3D-технологий изделий для нужд авиакосмического комплекса и получения медицинских имплантатов.