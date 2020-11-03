ЭКОНОМИКА РБ

НА САЙТЕ МИНЗДРАВА БЕЛАРУСИ ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ РУБРИКА ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

12:15 04.11.2020 На официальном сайте Минздрава появилась новая рубрика для специалистов. В частности, специалисты министерства, эксперты кафедр БГМУ и БелМАПО ответили на самые часто задаваемые вопросы врачей различных специальностей, которые сейчас работают в стационарных и поликлинических учреждениях и оказывают медпомощь пациентам с инфекцией COVID-19. Обновленные рекомендации составлены в виде самых часто задаваемых вопросов.