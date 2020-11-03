|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.11.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
НА САЙТЕ МИНЗДРАВА БЕЛАРУСИ ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ РУБРИКА ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
12:15 04.11.2020
На официальном сайте Минздрава появилась новая рубрика для специалистов.
В частности, специалисты министерства, эксперты кафедр БГМУ и БелМАПО ответили на самые часто задаваемые вопросы врачей различных специальностей, которые сейчас работают в стационарных и поликлинических учреждениях и оказывают медпомощь пациентам с инфекцией COVID-19.
Обновленные рекомендации составлены в виде самых часто задаваемых вопросов.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 04.11.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 03.11.2020
Курсы в банках
на 04.11.2020
Конвертация в банках
на 04.11.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте