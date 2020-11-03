ЭКОНОМИКА РБ

УП "БЕЛТЕХОСМОТР" ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ РАБОТУ МОБИЛЬНОЙ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ В ЛОЕВЕ

12:09 04.11.2020 УП "Белтехосмотр" с 8 по 23 ноября 2020 г. приостанавливает работу мобильной диагностической станции № 72 в Лоеве (переулок Чапаева 14Б). Как пояснили ЭКОПРЕСС на предприятии, работа мобильной диагностической станции приостанавливается по техническим причинам.