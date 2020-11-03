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ЭКОНОМИКА РБ
МНС ПРИНИМАЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ГРАЖДАН ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
11:44 04.11.2020
Министерство по налогам и сборам Беларуси приглашает граждан принять участие в формировании эффективного электронного взаимодействия.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в главном управлении развития налоговых органов МНС, министерство принимает предложения налогоплательщиков по совершенствованию существующих электронных сервисов, а также внедрению новых для создания благоприятных условий взаимодействия.
Предложения можно направлять на электронный адрес контакт-центра налоговых органов .
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