ЭКОНОМИКА РБ

МНС ПРИНИМАЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ГРАЖДАН ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ

11:44 04.11.2020 Министерство по налогам и сборам Беларуси приглашает граждан принять участие в формировании эффективного электронного взаимодействия. Как сообщили ЭКОПРЕСС в главном управлении развития налоговых органов МНС, министерство принимает предложения налогоплательщиков по совершенствованию существующих электронных сервисов, а также внедрению новых для создания благоприятных условий взаимодействия. Предложения можно направлять на электронный адрес контакт-центра налоговых органов .