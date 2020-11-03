Комитет «Гомельоблимущество» до конца 2022 года планирует завершить мониторинг договоров безвозмездного пользования имуществом, находящимся в собственности Гомельской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, в график включены 29 хозяйственных обществ.

По состоянию на 28 октября 2020 г. специалистами комитета проведен мониторинг в 51 хозяйственном обществе и установлено 75 нарушений по распоряжению и использованию государственного имущества.

Среди них - необеспечение сохранности государственного имущества; отсутствие государственной регистрации прав собственности на переданное имущество; несвоевременное внесение соответствующих изменений в договоры (списание, безвозмездная передача, приватизация, государственная регистрация прав собственности имущества); необходимость перерегистрации; отсутствие переданного имущества в ходе мониторинга; несоответствие формы заключенных договоров действующему законодательству и др.

В настоящее время устранено 58 нарушений, в стадии устранения – 17.