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ЭКОНОМИКА РБ
КОМИТЕТ «ГОМЕЛЬОБЛИМУЩЕСТВО» В 2022 ГОДУ ЗАВЕРШИТ МОНИТОРИНГ ДОГОВОРОВ БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
11:07 04.11.2020
Комитет «Гомельоблимущество» до конца 2022 года планирует завершить мониторинг договоров безвозмездного пользования имуществом, находящимся в собственности Гомельской области.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, в график включены 29 хозяйственных обществ.
По состоянию на 28 октября 2020 г. специалистами комитета проведен мониторинг в 51 хозяйственном обществе и установлено 75 нарушений по распоряжению и использованию государственного имущества.
Среди них - необеспечение сохранности государственного имущества; отсутствие государственной регистрации прав собственности на переданное имущество; несвоевременное внесение соответствующих изменений в договоры (списание, безвозмездная передача, приватизация, государственная регистрация прав собственности имущества); необходимость перерегистрации; отсутствие переданного имущества в ходе мониторинга; несоответствие формы заключенных договоров действующему законодательству и др.
В настоящее время устранено 58 нарушений, в стадии устранения – 17.
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