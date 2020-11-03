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ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «МОГОТЕКС» ВКЛЮЧЕНО В РЕЕСТР ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
10:13 04.11.2020
ОАО «Моготекс» включено в реестр хозяйствования Республики Беларусь, официальная информация о которых свидетельствует об их добросовестности как партнеров для предпринимательской деятельности на внутреннем рынке и за рубежом. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе предприятия.
ОАО «Моготекс» - крупнейший производитель текстильной продукции в Беларуси. Предприятие перерабатывает такие виды сырья, как нити полиэфирные, вискозные, пряжи хлопковые, полиэфирно-хлопковые, полиэфирно-вискозные. Компания производит широкий ассортимент тканей плащевых, для специальной и форменной одежды, для специального снаряжения и кожгалантерейной промышленности, подкладочных, декоративных, мебельных, гардинных, трикотажных, технических полотен, специальную и форменную одежду, изделия домашнего текстиля.
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