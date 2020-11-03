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ЭКОНОМИКА РБ
АЭРОДРОМ В ОРШЕ ПОЛУЧИЛ СЕРТИФИКАТ
09:20 04.11.2020
На самолете Boeing 737-500 авиакомпании «Белавиа» 2 ноября 2020 г. выполнен технический рейс на аэродром Орша в рамках завершающего этапа процедуры сертификации.
Участие в нем принял директор Департамента по авиации Артем Сикорский с целью проверки готовности аэродрома к эксплуатации, а также оценки качества работы всех служб аэродрома.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Департаменте по авиации, по итогам рейса был подписан акт о соответствии характеристик аэродрома, его оборудования и средств обеспечения полетов сертификационным требованиям.
На основании результатов технического рейса и решения сертификационной комиссии Департаментом по авиации аэродрому Орша 3 ноября выдан сертификат пригодности к эксплуатации.
Аэродром Орша может принимать различные типы воздушных судов, в том числе широкофюзеляжные, такие как А-330, А-340, В-747, В-767, а также вертолеты всех типов в любое время суток.
Аэродром находится в 12 километрах от Орши в городском поселке Болбасово.
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