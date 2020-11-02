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ЭКОНОМИКА РБ
СТРАХОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ УВЕЛИЧИЛИ СБОР ВЗНОСОВ НА 6,4%
18:06 03.11.2020
Страховые организации республики собрали за январь-сентябрь 2020 года 1097,0 млн рублей взносов по прямому страхованию и сострахованию.
Как проинформировали ЭКОПРЕСС в Минфине, поступления за девять месяцев текущего года увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 6,4%.
По добровольным видам страхования за январь-сентябрь 2020 года страховые взносы составили 694,2 млн рублей, что на 49,2 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2019 года.
Страховые взносы по обязательным видам страхования за январь-сентябрь 2020 года – 402,8 млн рублей, что на 17,0 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2019 года.
Доля добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 63,3% (за январь-сентябрь 2019 года – 62,6%).
За январь-сентябрь 2020 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили 577,8 млн рублей, что на 63,0 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2019 года. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за январь-сентябрь 2020 года составил 52,7% (за январь- сентябрь 2019 года – 49,9%).
За январь-сентябрь 2020 года страховыми организациями перечислено в бюджет и внебюджетные фонды 90,8 млн рублей (за январь-сентябрь 2019 года – 93,3 млн рублей), из них 46,0 млн рублей – налоги и неналоговые платежи в бюджет, 44,8 млн рублей – платежи во внебюджетные фонды (за январь-сентябрь 2019 года – 49,3 млн рублей и 44,0 млн рублей соответственно).
Численность работников списочного состава страховых организаций на 1 октября 2020 года составила 8862 человека (на 1 октября 2019 года – 8794 человека).
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