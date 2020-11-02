РУП «Белпочта» досрочно выплатит пенсии и пособия за 5-9 ноября.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, 7 ноября будут функционировать только дежурные ОПС.

О режиме работы ОПС можно узнать в контакт-центре РУП «Белпочта» по номеру 154, а также по номерам телефона: +375-33 300-01-54 (МТС), +375-44 590-01-54 (А1).

Позвонить в Контакт-центр можно будет в понедельник-пятницу с 9.00 до 20.00; в субботу и воскресенье - с 9.00 до 17.00 и 7 ноября - с 9.00 до 17.00