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ЭКОНОМИКА РБ
РУП «БЕЛПОЧТА» ДОСРОЧНО ВЫПЛАТИТ ПЕНСИИ И ПОСОБИЯ ЗА 5-9 НОЯБРЯ
17:55 03.11.2020
РУП «Белпочта» досрочно выплатит пенсии и пособия за 5-9 ноября.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, 7 ноября будут функционировать только дежурные ОПС.
О режиме работы ОПС можно узнать в контакт-центре РУП «Белпочта» по номеру 154, а также по номерам телефона: +375-33 300-01-54 (МТС), +375-44 590-01-54 (А1).
Позвонить в Контакт-центр можно будет в понедельник-пятницу с 9.00 до 20.00; в субботу и воскресенье - с 9.00 до 17.00 и 7 ноября - с 9.00 до 17.00
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