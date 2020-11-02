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ЭКОНОМИКА РБ
МИНПРИРОДЫ БЕЛАРУСИ: ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС ПРОЕКТОВ В РАМКАХ СЕДЬМОГО ОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА ГЭФ НА 2020 ГОД
17:43 03.11.2020
Программа малых грантов Глобального экологического фонда (ПМГ ГЭФ) объявила конкурс проектов в рамках седьмого Операционного периода ГЭФ на 2020 год.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве природных ресурсов и окружающей среды, к участию приглашаются некоммерческие организации и поселковые/сельские Советы депутатов, деятельность которых направлена на решение экологических и социально-экономических проблем местных сообществ.
Проектные предложения принимаются до 6 ноября 2020 года.
С подробной информацией об условиях проведения конкурса можно ознакомиться на официальном сайте ПМГ ГЭФ.
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