Программа малых грантов Глобального экологического фонда (ПМГ ГЭФ) объявила конкурс проектов в рамках седьмого Операционного периода ГЭФ на 2020 год.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве природных ресурсов и окружающей среды, к участию приглашаются некоммерческие организации и поселковые/сельские Советы депутатов, деятельность которых направлена на решение экологических и социально-экономических проблем местных сообществ.

Проектные предложения принимаются до 6 ноября 2020 года.

С подробной информацией об условиях проведения конкурса можно ознакомиться на официальном сайте ПМГ ГЭФ.