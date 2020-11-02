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ЭКОНОМИКА РБ
БМЗ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ УВЕЛИЧИЛ ЭКСПОРТ КАТАНКИ В ЕС НА 22%
17:40 03.11.2020
ОАО «БМЗ —управляющая компания холдинга «БМК» за 9 месяцев 2020 года экспортировало в страны Европейского союза более 200 тысяч тонн катанки.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, это составляет 122% к аналогичному периоду предыдущего года. Данная продукция занимает более четверти общего объемазаводских отгрузок на рынок ЕС.
В текущем году БМЗ экспортировал катанку в 13 стран Европейского союза. Существенно ее поставки возросли в Польшу, Румынию, Италию и Нидерланды, ставшие для завода самым крупным импортером данной продукции в ЕС. В 2020-м катанка также реализовывалась в Болгарию, Испанию и Словению, куда в минувшем году аналогичных отгрузок не было.
Потребителями катанки, произведеннойна БМЗ, являются европейские компании, занимающиеся производством крепежа, пружин амортизаторов для автомобильной промышленности, креплений для железной дороги и мебельных пружин. За январь-сентябрь 2020года БМЗ произвел более 650 тысяч тонн катанки. Объем ее реализации на экспорт незначительно превышает уровень аналогичного периода предыдущего года. Всего за 9 месяцев 2020-го БМЗ экспортировал катанки почти на $120 млн в 23 страны мира.
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