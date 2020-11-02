Почти 5 тыс. т древесных топливных гранул (пеллет) на сумму 420 тыс. USD реализовано по итогам экспортных биржевых торгов, состоявшихся 2 ноября на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, главной особенностью сделки, совершенной литовской компанией, стала включенная в цену лота доставка до пункта назначения в стране покупателя.

Пеллеты и другие виды лесопродукции ранее реализовывались преимущественно со склада грузоотправителя. Это снижало конкурентоспособность белорусских товаров, а отечественные логистические операторы недополучали прибыль. Поэтому начиная с этого года, БУТБ проводит политику реализации продукции деревообработки с возможностью доставки до конечного потребителя.

Торги топливными гранулами на экспорт – перспективный проект, реализуемый БУТБ при поддержке Министерства лесного хозяйства. Его цель – обеспечить стабильные объемы экспорта продукции белорусских пеллетных заводов, большинство из которых были введены в эксплуатацию в текущем году и еще не вышли на проектную мощность. В качестве приоритетных рынков сбыта рассматриваются страны Евросоюза, которые уже закупали топливные гранулы на биржевых торгах. В первую очередь это Польша и страны Прибалтики.