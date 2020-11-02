|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|03.11.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ И РЕГИОНАХ ЗАКРЫТЫ 12 МАГАЗИНОВ OZ.BY
16:22 03.11.2020
В Минске и регионах закрыто 12 магазинов OZ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в компании, основание – предписание о приостановлении работы торгового объекта. Компания принимает все возможные меры, чтобы в максимально короткие сроки восстановить обслуживание клиентов в полном объеме.
В настоящий момент розничная торговля OZ не осуществляется по следующим адресам в Минске: пр-т Независимости, 13, пр-т Дзержинского, 19, пр-т Дзержинского, 122, ул.Могилевская, 5б, ул.Притыцкого,97, ул. Логойский тракт, 37, ул. Руссиянова, 4, пр-т Победителей, 3.
Не работают магазины в Гродно (ул. Советская, 18), в Могилеве (ул.Ленинская, 85), в Бобруйске (ул.Октябрьская, 151б) и в Пинске (ул.Ленина, 28).
В компании отмечают, что вопросы с товарами в пунктах самовывоза по указанным адресам будут решаться c клиентами индивидуально.
Совершать покупки можно через мобильное приложение и сайт oz.by, оформлять доставку заказа – курьером либо в другие доступные пункты самовывоза OZ.
«Мы, OZ, искренне сожалеем о временных неудобствах, которые возникли у наших клиентов в связи со сложившейся ситуацией. Мы активно работаем, чтобы радовать вас, наши друзья, клиенты и партнеры, ежедневно, в том числе – и во всех магазинах OZ. Ценим каждого и благодарим за понимание», - прокомментировали в компании.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 03.11.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 02.11.2020
Курсы в банках
на 03.11.2020
Конвертация в банках
на 03.11.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте