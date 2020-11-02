В Минске и регионах закрыто 12 магазинов OZ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в компании, основание – предписание о приостановлении работы торгового объекта. Компания принимает все возможные меры, чтобы в максимально короткие сроки восстановить обслуживание клиентов в полном объеме.

В настоящий момент розничная торговля OZ не осуществляется по следующим адресам в Минске: пр-т Независимости, 13, пр-т Дзержинского, 19, пр-т Дзержинского, 122, ул.Могилевская, 5б, ул.Притыцкого,97, ул. Логойский тракт, 37, ул. Руссиянова, 4, пр-т Победителей, 3.

Не работают магазины в Гродно (ул. Советская, 18), в Могилеве (ул.Ленинская, 85), в Бобруйске (ул.Октябрьская, 151б) и в Пинске (ул.Ленина, 28).

В компании отмечают, что вопросы с товарами в пунктах самовывоза по указанным адресам будут решаться c клиентами индивидуально.

Совершать покупки можно через мобильное приложение и сайт oz.by, оформлять доставку заказа – курьером либо в другие доступные пункты самовывоза OZ.

«Мы, OZ, искренне сожалеем о временных неудобствах, которые возникли у наших клиентов в связи со сложившейся ситуацией. Мы активно работаем, чтобы радовать вас, наши друзья, клиенты и партнеры, ежедневно, в том числе – и во всех магазинах OZ. Ценим каждого и благодарим за понимание», - прокомментировали в компании.