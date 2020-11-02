ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
03.11.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


СП ЗАО «МАЗ-МАН» ПРЕДСТАВИЛ НОВЫЙ АВТОМОБИЛЬ НА ВЫСТАВКЕ В МОСКВЕ


16:08 03.11.2020

СП ЗАО «МАЗ-МАН» представило новый автомобиль на выставке GasSuf-2020, которая прошла в Москве27-29 октября 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на выставке демонстрировался новейший тяжелый самосвал МАЗ-МАН 756K59 с мотором, работающим на компримированном природном газе.

Самосвал МАЗ-МАН 756K59 - первый автомобиль в истории ЗАО «МАЗ-МАН», который в качестве топлива использует метан.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 03.11.2020
валюта курс
EUR 3.0940
USD 2.6579
RUB 3.2988
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 02.11.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0940 +0.0162
USD 2.6579 +0.0227
RUB 3.2988 -0.0302
все курсы архив

Курсы в банках
на 03.11.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0940 3.1000
USD 2.6480 2.6530
RUB 3.3140 3.3250
подробнее

Конвертация в банках
на 03.11.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1650 1.1720
EUR/RUB 93.0000 93.6000
USD/RUB 79.5000 80.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте