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ЭКОНОМИКА РБ
СП ЗАО «МАЗ-МАН» ПРЕДСТАВИЛ НОВЫЙ АВТОМОБИЛЬ НА ВЫСТАВКЕ В МОСКВЕ
16:08 03.11.2020
СП ЗАО «МАЗ-МАН» представило новый автомобиль на выставке GasSuf-2020, которая прошла в Москве27-29 октября 2020 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на выставке демонстрировался новейший тяжелый самосвал МАЗ-МАН 756K59 с мотором, работающим на компримированном природном газе.
Самосвал МАЗ-МАН 756K59 - первый автомобиль в истории ЗАО «МАЗ-МАН», который в качестве топлива использует метан.
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