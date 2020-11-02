ЭКОНОМИКА РБ

СП ЗАО «МАЗ-МАН» ПРЕДСТАВИЛ НОВЫЙ АВТОМОБИЛЬ НА ВЫСТАВКЕ В МОСКВЕ

16:08 03.11.2020 СП ЗАО «МАЗ-МАН» представило новый автомобиль на выставке GasSuf-2020, которая прошла в Москве27-29 октября 2020 года. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на выставке демонстрировался новейший тяжелый самосвал МАЗ-МАН 756K59 с мотором, работающим на компримированном природном газе. Самосвал МАЗ-МАН 756K59 - первый автомобиль в истории ЗАО «МАЗ-МАН», который в качестве топлива использует метан.