VI Международный водный форум «Родники Беларуси» в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуации переносится на 18-19 марта 2021 года (ранее форум планировалось провести в Минске 3-4 ноября текущего года).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, целью форума является обсуждение проблем и выработка решений по оптимальному функционированию водных экосистем, включая родники, повышение эффективности использования водных и связанных с ними природных ресурсов для нужд экономики, экологической безопасности страны и их охрана в контексте принципов устойчивого развития.

18 марта 2021 г. планируется проведение пленарных заседаний с заслушиванием докладов по основным направлениям и проблемным вопросам использования и охраны водных ресурсов, а также экскурсия на благоустроенные общественным объединением «Белорусская ассоциация экспертов и сюрвейеров на транспорте» родники.

19 марта 2021 г. состоятся заседания по трем секциям.

На первой секции «Родники, как национальное богатство страны» планируется рассмотреть вопросы развития научных знаний по родникам, как уникальным водным экосистемам для последующего принятия научно обоснованных решений по рациональному использованию родников, их благоустройству и охране.

Во время работы второй секции планируется рассмотреть вопросы адаптации использования водных ресурсов к изменению климата, вопросы мониторинга водных объектов, меры по адаптации водозависимых видов экономической деятельности к изменению климата (сельское хозяйство, гидроэнергетика, рекреация и туризм и т.д.), наилучшие практики по защите водных ресурсов от загрязнения и истощения, технологии восстановления/реабилитации водных объектов.

Роль и задачи экологического образования и просвещения в обеспечении водной безопасности страны будут обсуждаться на третьей секции. Участие в ней примут представители ВУЗов и общественных организаций. В ходе работы секции участники рассмотрят вопросы научно-технического и кадрового обеспечения водохозяйственного комплекса, роль и задачи общественных организаций в обеспечении водной безопасности.