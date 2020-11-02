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ЭКОНОМИКА РБ
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ БЕЛАРУСИ ОЗВУЧИЛИ ПОЖЕЛАНИЯ В 2021 ГОДУ ВЫЙТИ НА УРОВЕНЬ 34 МЛРД РУБЛЕЙ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
15:46 03.11.2020
В правительстве Беларуси планируют в 2021 году выйти на уровень 34 миллиарда рублей инвестиций в основной капитал. Об этом заявил в эфире телеканала «Беларусь премьер-министр Роман Головченко.
«Есть такие макроэкономические расчеты, что для того, чтобы выйти на устойчивые темпы роста в 4-5 процентов, уровень инвестиций в основной капитал должен быть не меньше 25%. Мы хотим приблизиться к этой цифре и поэтому спланировали для себя такую задачу», - сказал он.
По его словам, это будут и собственные средства организаций, и привлекаемые кредиты и займы.
«Из этих 34 миллиардов основная часть, около 24, будет потрачена на обновление основных фондов предприятий и организаций. И то, что осталось, будет использоваться на строительство жилья и социальных объектов, строительство инфраструктуры к этим объектам», - поведал чиновник.
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