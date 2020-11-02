Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 3 ноября 2020 года выросло до 101,3 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«В Беларуси на 3 ноября зарегистрированы 101 тыс. 329 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели и выписаны 87 тыс. 985 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 992 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, за последние сутки число заразившихся выросло на 929 человек, число смертей от COVID-19 - на 3.

Согласно информации Минздрава, всего в республике проведено 2 млн 547 тыс. 858 тестов.