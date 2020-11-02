ЭКОНОМИКА РБ

РЯД СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТОВ ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В МИНСКЕ ОТКРОЮТ К 7 НОЯБРЯ

14:19 03.11.2020 К 7 ноября в Минске откроют ряд социально значимых объектов городской инфраструктуры. Об этом сообщает Telegram-канал «Минск. Официально». Согласно информации, в течение этой недели в столице заработают: первый участок третьей линии метро; ясли-сад № 576 в Московском районе столицы; новый корпус Минского городского клинического онкологического диспансера. Кроме того, откроются после капитального ремонта общежитие Минского государственного профессионально-технического колледжа декоративно-прикладного искусства им. Кедышко и 7 школьных стадионов, 2 спортивные площадки и водный объект «Запруда» в Заводском районе.