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ЭКОНОМИКА РБ
РЯД СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТОВ ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В МИНСКЕ ОТКРОЮТ К 7 НОЯБРЯ
14:19 03.11.2020
К 7 ноября в Минске откроют ряд социально значимых объектов городской инфраструктуры. Об этом сообщает Telegram-канал «Минск. Официально».
Согласно информации, в течение этой недели в столице заработают: первый участок третьей линии метро; ясли-сад № 576 в Московском районе столицы; новый корпус Минского городского клинического онкологического диспансера.
Кроме того, откроются после капитального ремонта общежитие Минского государственного профессионально-технического колледжа декоративно-прикладного искусства им. Кедышко и 7 школьных стадионов, 2 спортивные площадки и водный объект «Запруда» в Заводском районе.
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