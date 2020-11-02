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ЭКОНОМИКА РБ


ПЕРВЫЙ ЭНЕРГОБЛОК БЕЛАЭС ВКЛЮЧЕН В ОБЪЕДИНЕННУЮ ЭНЕРГОСИСТЕМУ СТРАНЫ


13:40 03.11.2020

Первый энергоблок БелАЭС включен в объединенную энергосистему страны. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства энергетики.

«В 12.03 турбогенератор первого энергоблока Белорусской АЭС включен в объединенную энергосистему страны», -говорится в сообщении.

Как отметили в госкорпорации «Росатом», энергоблок Белорусской АЭС поколения III+ с реактором ВВЭР-1200 впервые синхронизирован с сетью и выдал первые киловатт-часы электрической энергии в единую энергосистему Беларуси.

«Поступление первых «атомных» киловатт-часов электрической энергии в единую энергосистему Беларуси – историческое событие, знаменующее начало атомной эры для Республики. Это стало возможным благодаря длительной и продуктивной работе большой команды белорусских и российских специалистов. Несомненно, до ввода блока в промышленную эксплуатацию предстоит еще много работы, но уже сегодня можно говорить об успехе проекта Белорусской АЭС, первой атомной станции поколения III+, сооруженной по российским технологиям за пределами России», - прокомментировал генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

7 августа 2020 года в активную зону реактора первого блока была загружена первая тепловыделяющая сборка со свежим ядерным топливом. Затем, 11 октября, на этапе физического пуска реактор был выведен на минимально контролируемый уровень мощности (менее 1% от номинальной). 23 октября 2020 года ГП «Белорусская АЭС» и АО ИК «АСЭ» (Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом») получили разрешение МЧС Республики Беларусь на выполнение работ по этапу энергетического пуска, которые предусматривают постепенный подъем мощности реакторной установки от 1% до 50% от номинальной, включение энергоблока в единую энергосистему Республики Беларусь и проведение динамических испытаний на уровне мощности реакторной установки 50%. Завершить работы по этому этапу программы ввода энергоблока в эксплуатацию планируется в начале декабря 2020 года, после чего начнется этап опытно- промышленной эксплуатации. Ввод первого энергоблока Белорусской АЭС в промышленную эксплуатацию запланирован на первый квартал 2021 года.
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