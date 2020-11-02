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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ОБСУЖДАЮТ РАЗРАБОТКУ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ В ТОРГОВЛЕ И ОБЩЕПИТЕ
13:38 03.11.2020
В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли 2 ноября состоялось заседание группы по вопросам отраслей торговли и общественного питания Секторального совета квалификаций при МАРТ с участием представителей УО «Республиканский институт профессионального образования, Белкоопсоюза, Ассоциации розничных сетей, Ассоциации рестораторов, Гильдии поваров и шеф-поваров, крупнейших универмагов Минска.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, на заседании утвержден план работы группы на 2020-2021 гг. и с учетом поступивших предложений принято решение о необходимости дополнительной проработки вопроса об определении видов трудовой деятельности для разработки профессиональных стандартов в торговле и общественном питании и формирования по каждому направлению рабочих подгрупп.
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