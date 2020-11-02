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ЭКОНОМИКА РБ
У ЧИНОВНИКОВ ГОМЕЛЬЩИНЫ УПАЛИ ЗАРПЛАТЫ И УВЕЛИЧИЛАСЬ ТЕКУЧЕСТЬ КАДРОВ
13:24 03.11.2020
Номинальная начисленная среднемесячная зарплата в Гомельской области снижается второй месяц подряд. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета.
При этом самое существенное снижение зарплат в сентябре наблюдается в сфере государственного управления, пишет "Флагшток".
Так, в сентябре средняя зарплата работников сферы государственного управления снизилась на 8% и составила 1355 рублей. Меньше, чем в сентябре, последний раз госслужащие Гомельщины получали в январе 2020 года. При этом в апреле нынешнего года средняя зарплата в сфере госуправления были почти на 200 рублей больше, чем сейчас.
В долларовом выражении зарплата работников госуправления за последний месяц сократилась на 12% и составила 519$. Последний раз столь низкая средняя зарплата в долларах у гомельских чиновников была в 2017 году.
При этом падение зарплат происходит на фоне увеличения текучести кадров.
В Гомельской области в сфере госуправления работает более 22 тысяч сотрудников. Эта сфера традиционно отмечается низкой текучестью кадров. Тем не менее нельзя не отметить, что падение зарплат чиновников совпало с ростом количества уволенных. В августе из сферы государственного управления уволилось 118 человек. Это относительно немного, но больше, чем когда-либо в 2020 году.
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