За 9 месяцев 2020 года субъекты малого и среднего бизнеса Могилевской области уплатили в бюджет 428,6 млн рублей, или 40,6% от общих поступлений.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года поступления в бюджет увеличились на 25,2%, или на 86,2 млн рублей в фактическом исчислении, в том числе от организаций - на 29,1%, или на 88,2 млн рублей. Поступления от индивидуальных предпринимателей составили 37,3 млн рублей (3,5%).

На 1 октября в Могилевской области количество субъектов малого и среднего предпринимательства составляет 33,3 тыс. плательщиков, в том числе 25,7 тыс. индивидуальных предпринимателей, 7,6 тыс. – юридических лиц.