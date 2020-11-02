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ЭКОНОМИКА РБ
ПЛАТЕЖИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В БЮДЖЕТ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 25,2%
12:55 03.11.2020
За 9 месяцев 2020 года субъекты малого и среднего бизнеса Могилевской области уплатили в бюджет 428,6 млн рублей, или 40,6% от общих поступлений.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года поступления в бюджет увеличились на 25,2%, или на 86,2 млн рублей в фактическом исчислении, в том числе от организаций - на 29,1%, или на 88,2 млн рублей. Поступления от индивидуальных предпринимателей составили 37,3 млн рублей (3,5%).
На 1 октября в Могилевской области количество субъектов малого и среднего предпринимательства составляет 33,3 тыс. плательщиков, в том числе 25,7 тыс. индивидуальных предпринимателей, 7,6 тыс. – юридических лиц.
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