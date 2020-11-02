Бобруйская кондитерская фабрика «Красный пищевик» продолжает работу над крупномасштабным инвестпроектом в Славгороде.

Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, уже 7 ноября панируется открытие участка по переработке меда с собственной пасеки ОАО. Строители предприятия завершают работы по подготовке помещения.

А прошлая неделя ознаменовалась еще одним событием в реализации проекта: 30 октября на территорию ПТУП «Красный пищевик-Славгород» начала прибывать могульная мармеладная линия.

По словам главного инженера ОАО «Красный пищевик» Евгения Свирида, первые прибывшие комплектующие – это варочное оборудование и лотки для формовки. Окончательная поставка комплектующих (всего свыше 30-ти фур) запланирована на середину ноября, параллельно на инвестплощадке проходит подготовка помещения.

Напомним, ПТУП «Красный пищевик-Славгород» и немецкая компания Anton Ohlert GmbH & Co в конце 2019 года подписали контракт на изготовление и поставку линии для производства мармелада. В соответствии с условиями контракта, немецкие специалисты также выполнят шеф-монтажные и пуско-наладочные работы. Стоимость контракта составляет почти 7 миллионов евро.