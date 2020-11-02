Министерство здравоохранения Беларуси актуализировало перечень стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, в перечень с 3 ноября 2020 года включаются 7 стран, ранее исключенных из него: Албания, Германия, Италия, Кипр, Сан-Марино, Княжество Монако, Латвия.

Лица, прибывшие из этих стран, обязаны находиться в самоизоляции в течение 10 календарных дней со дня прибытия в Беларусь.