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ЭКОНОМИКА РБ


В НОЯБРЕ БУТБ ПЛАНИРУЕТ ПРОВЕСТИ ПЕРВЫЕ ТОРГИ ЛЕСОПРОДУКЦИЕЙ ИЗ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ


11:50 03.11.2020

В ноябре 2020 г. ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) планирует провести первые торги лесопродукцией из Смоленской области (РФ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, для этого на биржевой площадке уже аккредитовались несколько российских лесозаготовительных предприятий. Планируется, что они будут заниматься реализацией лесоматериалов хвойных пород на внутреннем рынке Беларуси.

Привлечение на биржевую площадку российских продавцов обусловлено возросшей потребностью в сырье белорусских деревопереработчиков. Ожидается, что увеличение предложения наиболее востребованных видов деловой древесины позволит стабилизировать цены на внутреннем рынке и устранить дефицит древесного ресурса.

Для российских субъектов хозяйствования установлен упрощенный порядок аккредитации на бирже. Из документов необходимо предоставить только электронную копию выписки из ЕГРЮЛ, а стать участником торгов можно уже в день обращения на биржу.

Электронная цифровая подпись (ЭЦП), используемая для входа в торговую систему и визирования реестра совершенных сделок, выдается бесплатно.

В перспективе также не исключается участие российских поставщиков в экспортных биржевых торгах, ориентированных на страны Европейского союза. Совершенные по итогам таких торгов сделки будут считаться транзитными, поскольку оба контрагента являются нерезидентами Беларуси.
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