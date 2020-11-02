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ЭКОНОМИКА РБ
ЧЕТВЕРТЫЙ СЕЗОН ПРОЕКТА "ОСЕННЯЯ ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ. ЛЕСТНИЦА УСПЕХА" СТАРТОВАЛ В БЕЛАРУСИ
11:07 03.11.2020
В Беларуси 2 ноября 2020 года стартовал четвертый сезон проекта "Осенняя школа управления. Лестница успеха".
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, на протяжении трех дней с 2 по 4 ноября 36 старшеклассников из разных регионов Беларуси смогут почувствовать себя полноценными студентами Академии управления при президенте, станут участниками лекций и мастер-классов, тренингов и семинаров с ведущими практиками, посетят Белтелерадиокомпанию, Центр информационно-коммуникационных технологий.
В рамках проекта учащимся выдаются временные студенческие билеты, а после завершения обучения ректор Академии управления Вячеслав Данилович вручит ребятам сертификаты участника.
Проект нацелен на популяризацию деятельности академии и помощь абитуриентам с выбором профессии. Кроме того, это возможность для талантливой молодежи проявить себя. К слову, за время действия образовательного проекта, начиная с 2017 года, в нем приняли участие более 100 учащихся старших классов.
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