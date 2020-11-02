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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛАЗ РЕАЛИЗУЕТ ПРОЕКТЫ ГАЗИФИКАЦИИ КАРЬЕРНОЙ ТЕХНИКИ В ХИБИНАХ И МИРНОМ


10:56 03.11.2020

ОАО «БелАЗ» — управляющая компания холдинга «БелАЗ-холдинг» совместно с российскими партнерами продолжает реализацию нескольких прорывных проектов в сегменте карьерной техники на газомоторном топливе.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, работа над газификацией карьерной техники «БЕЛАЗ» ведется по двум направлениям – газодизель и чистый газ.

Так, испытания 45-тонного самосвала БЕЛАЗ-75476 с газопоршневым двигателем в ближайшее время будут продолжены на Мирнинском горно-обогатительном комбинате крупнейшей алмазодобывающей компании в мире АК «АЛРОСА» (ПАО).

После девяти месяцев работы в тестовом режиме в карьере Ломоносовского ГОКа ПАО «Севералмаз», дочерней компании АЛРОСА в Архангельской области, 45-тонник продолжит эксплуатационные испытания в алмазном крае в Якутии.

Компания АЛРОСА очень заинтересована в газомоторной карьерной технике. Часть ее горнорудных запасов находится в труднодоступной местности, куда можно доставить дизельное топливо только в период навигации, поэтому его завозят сразу на год вперед. При этом рядом расположены крупные месторождения природного газа, которые весьма логично использовать в качестве топлива, да и все расчеты показывают, что себестоимость газа в разы ниже стоимости дизеля.

Тем временем в Мурманской области на Восточном руднике Кировского филиала АО «Апатит» (группа «ФосАгро»), крупнейшем в мире предприятии по производству высокосортного фосфатного сырья, с участием БЕЛАЗа реализуется проект по переводу карьерной техники на газодизельный режим. Проект предусмотрен действующим двухсторонним соглашением по поставке в Хибины крупной партии белорусских карьерников грузоподъемностью 136 и 180 тонн. Проект направлен на оптимизацию производственных затрат АО «Апатит» и снижение себестоимости открытых горных работ.

На Кировской площадке АО «Апатит» вскоре появится новинка – модульный заправочный комплекс по заправке самосвалов «БЕЛАЗ» сжиженным газом.

Сжиженный природный газ (СПГ) будут доставлять заправщиками и хранить в резервуаре модульного комплекса, оборудованного по последнему слову техники. Запустить комплекс в эксплуатацию планируется уже этой осенью. Под заправку СПГ уже переоборудованы два карьерных самосвала «БЕЛАЗ». Впереди – опытно-промышленные испытания большегрузных машин.
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