ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
03.11.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


АБОНЕНТЫ МТС ДО КОНЦА НОЯБРЯ МОГУТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПЕРСОНАЛЬНЫМИ БОНУСАМИ


10:41 03.11.2020

МТС продлевает персональные бонусы для абонентов (физических лиц) по 30 ноября.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, в зависимости от тарифного плана клиенты оператора могут получить дополнительный голосовой, интернет-трафик или бесплатный доступ к сервису МТС ТВ.

Абоненты МТС могут воспользоваться одним из бонусов: 50 минут звонков во все сети Беларуси на 30 дней, 1 ГБ мобильного интернета на 30 дней или бесплатный доступ к сервису МТС ТВ в течение 7 дней. Чтобы получить бонусы, необходимо отправить USSD-запрос.

Дополнительные минуты, мобильный интернет или бесплатный доступ к цифровому сервису добавляются сразу после подключения.

Абонент может выбрать только один бонус и добавить его только один раз по 30 ноября 2020 года.

Ознакомиться с информацией более подробно можно здесь.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 03.11.2020
валюта курс
EUR 3.0940
USD 2.6579
RUB 3.2988
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 02.11.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0940 +0.0162
USD 2.6579 +0.0227
RUB 3.2988 -0.0302
все курсы архив

Курсы в банках
на 03.11.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0930 3.1000
USD 2.6500 2.6570
RUB 3.3100 3.3250
подробнее

Конвертация в банках
на 03.11.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1640 1.1700
EUR/RUB 93.0000 93.7000
USD/RUB 79.7000 80.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте