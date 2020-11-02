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ЭКОНОМИКА РБ
АБОНЕНТЫ МТС ДО КОНЦА НОЯБРЯ МОГУТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПЕРСОНАЛЬНЫМИ БОНУСАМИ
10:41 03.11.2020
МТС продлевает персональные бонусы для абонентов (физических лиц) по 30 ноября.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, в зависимости от тарифного плана клиенты оператора могут получить дополнительный голосовой, интернет-трафик или бесплатный доступ к сервису МТС ТВ.
Абоненты МТС могут воспользоваться одним из бонусов: 50 минут звонков во все сети Беларуси на 30 дней, 1 ГБ мобильного интернета на 30 дней или бесплатный доступ к сервису МТС ТВ в течение 7 дней. Чтобы получить бонусы, необходимо отправить USSD-запрос.
Дополнительные минуты, мобильный интернет или бесплатный доступ к цифровому сервису добавляются сразу после подключения.
Абонент может выбрать только один бонус и добавить его только один раз по 30 ноября 2020 года.
Ознакомиться с информацией более подробно можно здесь.
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