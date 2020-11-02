МТС продлевает персональные бонусы для абонентов (физических лиц) по 30 ноября.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, в зависимости от тарифного плана клиенты оператора могут получить дополнительный голосовой, интернет-трафик или бесплатный доступ к сервису МТС ТВ.

Абоненты МТС могут воспользоваться одним из бонусов: 50 минут звонков во все сети Беларуси на 30 дней, 1 ГБ мобильного интернета на 30 дней или бесплатный доступ к сервису МТС ТВ в течение 7 дней. Чтобы получить бонусы, необходимо отправить USSD-запрос.

Дополнительные минуты, мобильный интернет или бесплатный доступ к цифровому сервису добавляются сразу после подключения.

Абонент может выбрать только один бонус и добавить его только один раз по 30 ноября 2020 года.

Ознакомиться с информацией более подробно можно здесь.