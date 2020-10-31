БГУ представляет научные разработки на онлайн-выставке XIX Международной конференции по лазерной оптике ICLO-2020, который проходит в эти дни в Санкт-Петербурге (Россия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, экспозиция включает востребованную инновационную продукцию, разработанную в лабораториях научно-исследовательских институтов и факультетов университета.

В числе экспонатов - многофункциональные «умные окна» в авторстве коллектива НИИ прикладных физических проблем им. А.Н. Севченко. Это жидкокристаллические панели, которые в зависимости от внешних факторов из прозрачных изменяются в матовые и наоборот. Светопропускаемость сохраняется при любом состоянии. Их можно использовать как альтернативу обычным стеклянным. Разработка защищает помещение от попадания солнечного света, проникновения ультрафиолетового излучения и частично блокирует инфоракрасное.

Кроме того, посетители ознакомятся с «оптическим пинцетом». С его помощью можно изучить принцип работы оптических ловушек, которые способны длительное время удерживать микрообъекты. Наиболее востребованы оптические ловушки в биоинженерии и нанотехнологиях, микро- и наномеханике, микрохирургии и др. Отметим, на данный момент БГУ является первым белорусским вузом, внедрившим уникальное устройство в учебный процесс. Также в списке разработок БГУ «Нелинейно-оптический лазерный комплекс», «Научно-учебный лабораторный комплекс по нелинейной оптике фемтосекундных импульсов», «Визуализаторы инфракрасного излучения» и др.

Заведующий кафедрой лазерной физики и спектроскопии физического факультета Алексей Толстик на секции «Нелинейная и квантовая интегрированная оптика» выступит с докладом «Электрически переключаемые планарные жидкокристаллические элементы для приложений интегральной фотоники».

Организаторами форума ICLO-2020 являются Фонд лазерной физики при поддержке IEEE Photonics Society и Союза промышленников и предпринимателей (работодателей) Санкт-Петербурга.

Международная конференция «Оптика лазеров» (ICLO-2020) – традиционное научное мероприятие в области лазерной физики, оптики и фотоники, проходит раз в два года в Санкт-Петербурге. Свои научные труды представляют ученые из России и стран СНГ. Конференция направлена на ознакомление с последними новинками лазерного оборудования, оптических систем и другими достижениями в индустрии лазерной физики.