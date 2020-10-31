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ЭКОНОМИКА РБ
СИТУАЦИЯ В ЭКОНОМИКЕ НЕ ТОЛЬКО СТАБИЛИЗИРОВАЛАСЬ, НО И ВЫШЛА НА ТРЕК ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РОСТА – ПРЕМЬЕР БЕЛАРУСИ
09:32 03.11.2020
Исходя из итогов девяти месяцев 2020 года, в плане развития экономики ситуация не только стабилизировалась, но и вышла на трек опережающего роста. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко 2 ноября во время доклада Лукашенко.
"По третьему кварталу мы уже практически догнали темп 2019 года. Хотя это все происходит в очень непростых условиях. Стабильно положительный вклад в ВВП вносит сельское хозяйство, строительство, информация и связь, финансовый сектор и наука", - сказал он.
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