Снижение цен на «вторичке» набирает ход. Индекс цен вторичного рынка жилья за неделю, с 26 октября по 2 ноября 2020 года, снизился на 0,7% и составил 1356 $/м2.

Как пишет аналитический центр Realt.by, за последние 7 месяцев квадратный метр подешевел в среднем на $120.

Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю снизилась незначительно (-0,1%) и составляет на данный момент 1311 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составил 45 $/м2. Это минимальное значение за последние 2 года.

Недельное снижение цен на вторичном рынке было одним из сильнейших в 2020 году. Сильное давление на средний ценовой уровень оказывают новые объекты, выходящие на рынок со значительно более низкими ценами.

Динамика объема предложения остается положительной. Количество выставленных на продажу объектов за последнюю неделю выросло на 3.6%, впервые в истории превысив отметку в 10 тысяч квартир.

Впрочем, следует сделать оговорку, что в отличие от предыдущего пика, датируемого весной 2016 года, сейчас на рынке гораздо больше нового жилья, которое реализуется с помощью агентств недвижимости.

У всех без исключения типов квартир зафиксировано снижение цен в диапазоне от 0,5% до 0,8%. Сильнее других за последний месяц подорожали «однушки» (-1,8%).

Изменение цен в административных районах города было разнонаправленным. В Центральном и Партизанском районах динамика цен оказалась положительной с довольно высокими темпами роста. В Заводском и Советском районах существенных изменений отмечено не было. В остальных районах квартиры подешевели — темпы снижения цен достигали 1,3%.

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация: Брест — 800 $/м2 (+0,1%), Витебск — 628 $/м2 (-0,5%), Гомель — 629 $/м2 (без изменений), Гродно — 722 $/м2 (-0,8%), Могилев — 660 $/м2 (-0,3%).

В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 607 $/м2 (-0,1%), Солигорск — 849 $/м2 (+0,2%), Молодечно — 752 $/м2 (+0,4%), Жодино — 720 $/м2 (+0,5%), Слуцк — 571 $/м2 (-1%).