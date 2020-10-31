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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛГИСС РАЗРАБОТАН ПРОГРАММНЫЙ МОДУЛЬ «КЛАССИФИКАТОРЫ»
18:20 02.11.2020
В БелГИСС разработан программный модуль «Классификаторы».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в БелГИСС, программный модуль (ПМ) «Классификаторы» − это уникальный информационный ресурс, предназначенный для быстрого и удобного применения общегосударственных классификаторов Республики Беларусь (ОКРБ) с возможностью их интеграции в информационные системы предприятий и организаций.
Модуль предназначен для изготовителей, продавцов (поставщиков), индивидуальных предпринимателей и других организаций, участвующих в процедуре государственных закупок, а также финансово-экономических служб, использующих общегосударственные классификаторы для подготовки статистической информации
Основу ПМ «Классификаторы» составляет ОКРБ 007-2012 «Классификатор продукции по видам экономической деятельности», который применяется при проведении процедуры государственных закупок.
В информационное наполнение ПМ входят также ОКРБ 004-2014 «Органы государственной власти и управления», ОКРБ 005-2011 «Виды экономической деятельности», ОКРБ 008-95 «Единицы измерений и счета», ОКРБ 016-99 «Валюты», ОКРБ 017-99 «Страны мира».
Ориентироваться в массивах данных общегосударственных классификаторов пользователю помогут пояснения, толкования и комментария, подготовленные специалистами БелГИСС и Национального статистического комитета Беларуси, являющиеся неотъемлемой частью ПМ.
Среди функциональных возможностей также имеется поиск по различным реквизитам.
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