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ЭКОНОМИКА РБ
ГРОДНЕНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ОБНАРУЖИЛИ ЗА ОБШИВКОЙ ДВЕРИ ТЯГАЧА 360 ПАР КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ «ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ»
17:58 02.11.2020
Гродненские таможенники обнаружили за обшивкой двери тягача 360 пар контактных линз «для личного пользования».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Гродненской региональной таможне, при прохождении таможенного контроля в пункте пропуска «Привалка» водитель следовавшего из Литвы большегруза заявил, что не перевозит подлежащие декларированию товары.
Вместе с тем, за декоративной обшивкой боковой двери кабины автомобиля обнаружен скрытый товар: из пустотелого пространства извлечено 360 пар контактных линз в упаковках.
В соответствии с ч.2 ст.14.1 КоАП Республики Беларусь судом Октябрьского района города Гродно белорус привлечен к административной ответственности в виде штрафа, а товар конфискован.
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