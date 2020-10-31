Гродненские таможенники обнаружили за обшивкой двери тягача 360 пар контактных линз «для личного пользования».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Гродненской региональной таможне, при прохождении таможенного контроля в пункте пропуска «Привалка» водитель следовавшего из Литвы большегруза заявил, что не перевозит подлежащие декларированию товары.

Вместе с тем, за декоративной обшивкой боковой двери кабины автомобиля обнаружен скрытый товар: из пустотелого пространства извлечено 360 пар контактных линз в упаковках.

В соответствии с ч.2 ст.14.1 КоАП Республики Беларусь судом Октябрьского района города Гродно белорус привлечен к административной ответственности в виде штрафа, а товар конфискован.