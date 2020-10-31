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ЭКОНОМИКА РБ


ОПЕРАТОР LIFE:) ПРЕДОСТАВИТ БОНУСЫ СВОИМ АБОНЕНТАМ ИЗ-ЗА ОГРАНИЧЕНИЙ ДОСТУПА В МОБИЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ В ОКТЯБРЕ


17:32 02.11.2020

Мобильный оператор life:) принял решение о предоставлении бонусов своим абонентам из-за ограничений доступа в мобильный интернет в октябре 2020 г. по требованию уполномоченных государственных органов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, персональные бонусы будут предоставлены для тех, кто столкнулся с недоступностью сервиса. Клиенты life:) смогут получить следующие бонусы на выбор: 1 ГБ интернет-трафика, 50 минут во все сети, 50 SMS во все сети, 1 бонусный рубль (для абонентов тарифов «Безлимит Лайт», «Безлимит Стандарт» и «Безлимит Про») и 1,5 бонусных рубля (для абонентов тарифа «Все включено»).

Действовать бонус будет в течение 30 дней после его начисления. Активировать бонус можно только один раз в месяц в любое время. Можно воспользоваться одним бонусом в зависимости от своих потребностей.

Для подключения бонусов необходимо отправить SMS-сообщение на короткий номер 3866, в котором нужно указать: цифру 1, чтобы получить 50 бесплатных минут для звонков во все сети, цифру 2 для получения 50 бесплатных SMS во все сети, цифру 3, чтобы получить бесплатно 1 ГБ интернет-трафика, цифру 4 для получения 1 бонусного рубля для тарифов «Безлимит Лайт», «Безлимит Стандарт», «Безлимит Про» или 1,50 бонусных рубля для тарифа «Все включено».

Бонус будет добавлен в течение нескольких минут, в качестве подтверждения придет SMS. Бонусные минуты, трафик и SMS можно будет использовать в течение 30 дней после начисления.
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