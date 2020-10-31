ЭКОНОМИКА РБ

МИНФИН УТВЕРДИЛ НОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПРИНИМАЕМЫЕ В ГОСФОНД БЕЛАРУСИ ДРАГМЕТАЛЛЫ

17:04 02.11.2020 Министерство финансов утвердило цены на принимаемые в Госфонд Беларуси драгоценные металлы (кроме драгоценных металлов при осуществлении банковских операций). Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, с 31 октября 2020 года установлены следующие цены на драгметаллы: золото – Br151,30 (ранее Br151,23), серебро - Br1,91 (не изменилась), платина – Br69,07 (ранее Br70,07); палладий – Br179,64 (ранее Br185,52); родий – Br960,29 (ранее Br972,13), рутений - Br22,60 (ранее Br22,50); иридий – Br134,83 (ранее Br134,23) и осмий – Br32,29 (ранее Br32,15). Цены приведены за 1 грамм металла в чистоте.