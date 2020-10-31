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ЭКОНОМИКА РБ


ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О БИРЖЕВЫХ СДЕЛКАХ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ ПРЕВЫСИЛИ 6,6 ТЫС. РУБЛЕЙ - МАРТ


16:20 02.11.2020

В январе-сентябре 2020 года за непредставление должностным лицом юридического лица или индивидуальным предпринимателем товарной бирже сведений о внебиржевой сделке с биржевым товаром для регистрации этой сделки 67 должностным лицам судом вынесены постановления о наложении административного взыскания в виде штрафа на общую сумму 6629,5 рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли, при этом 34 должностным лицам выданы предупреждения.

Непредставление должностным лицом юридического лица или индивидуальным предпринимателем товарной бирже сведений о внебиржевой сделке с биржевым товаром для регистрации этой сделки в случаях и сроки, установленные законодательством, либо представление неполных или заведомо недостоверных сведений о такой сделке влекут ответственность в соответствии со статьей 12.14 КоАП в виде предупреждения или наложения штрафа в размере от 3 до 10 базовых величин; в случае повторного в течение года нарушения – до 30 базовых величин.
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