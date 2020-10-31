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ЭКОНОМИКА РБ


НА ЕДИНОМ ПОРТАЛЕ ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ ДОСТУПНА НОВАЯ УСЛУГА ФСЗН


14:47 02.11.2020

На едином портале электронных услуг доступна новая услуга 3.25.04 «Предоставление сведений о месте работы по трудовому договору застрахованного лица за период» из государственного информационного ресурса «Реестр индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц в системе индивидуального (персонифицированного) учета в системе государственного социального страхования».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в НЦЭУ, услуга позволяет получить данные о периодах занятости застрахованного лица и нанимателе (УНП, наименование организации), который в эти периоды уплачивал обязательные страховые взносы за застрахованное лицо.

Поиск информации осуществляется по страховому номеру индивидуального лицевого счета застрахованного лица, который в большинстве случаев соответствует идентификационному номеру, указанному в документе, удостоверяющем личность.

Потребители электронной услуги ОАИС 3.25.04: военные комиссариаты (его обособленные подразделения), Генеральная прокуратура и территориальные прокуратуры, органы внутренних дел, Государственный таможенный комитет, таможни, налоговые органы, Оперативно-аналитический центр, Служба безопасности президента, органы государственной безопасности, Верховный суд, органы системы Следственного комитета, органы принудительного исполнения, судебные исполнители, суды общей юрисдикции, органы системы Комитета государственного контроля, органы пограничной службы, иные потребители в соответствии с законодательными актами по согласованию с Фондом социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты населения Республики Беларусь.

Услуга также доступна по технологии «система-система».
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