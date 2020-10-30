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ЭКОНОМИКА РБ


БГСХА ПЛАНИРУЕТ СОЗДАТЬ ИННОВАЦИОННЫЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР БИОТЕХНОЛОГИЙ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ


14:25 02.11.2020

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия (БГСХА) планирует создать инновационный научно-образовательный центр биотехнологий в растениеводстве. Об этом сообщил 30 октября на встрече со студентами и преподавателями БГСХА председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин.

По его словам, проект прошел предварительное рассмотрение в ГКНТ и запланирован к реализации.

Он также сообщил, что в развитие закона об органическом земледелии для формирования профильных компетенций в академии планируется создать еще один центр – учебно-научно-практический по подготовке специалистов по производству органической продукции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, в 2020 году для проведения научных исследований в БГСХА аккредитовано две аналитические лаборатории: химико-экологическая лаборатория и испытательная лаборатория качества семян. В стадии завершения аккредитации находится лаборатория качества молока. В 2020-2021 годах планируется аккредитация еще трех лабораторий: генетико-биохимической, теплофизических измерений и мониторинга качества воды.

БГСХА вносит важный вклад в инновационное развитие страны. Только за прошедший год учеными, аспирантами и докторантами академии создано более 40 видов научно-технической продукции. Набирает обороты и аграрный технопарк, созданный на базе Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. Среди его резидентов – «Научно-технический центр «Белагроробот», ЧПУП «Распределенные сенсорные системы» и ООО «Технологии земледелия». Сфера их деятельности находится в области точного земледелия и животноводства.

Кроме того, на рассмотрении находится еще одна заявка на регистрацию в качестве нового резидента от ООО «Белдрон» с проектом по разработке и внедрению FaaS (Farming-as-a-service) инструмента для внесения средств защиты растений дронами.

«Тесная связь технопарка с Белорусской государственной сельскохозяйственной академией, а также создание бизнес-инкубатора и проведение стартап-мероприятий способствует переходу академии на принципы концепции «Университет 3.0», которая предусматривает выполнение не только образовательных и исследовательских функций, но и функций интегратора научной и предпринимательской экосистем», – подчеркнул председатель ГКНТ.

Белорусская государственная орденов Октябрьской революции и Трудового Красного знамени сельскохозяйственная академия основана 24 апреля 1836 года и открыта 15 августа 1840 года. БГСХА – крупнейшее среди стран СНГ и Европы многопрофильное высшее учебное заведение агропромышленного направления, центр образования, науки и культуры. За свою 180-летнюю историю БГСХА подготовила более 100 тысяч высококвалифицированных специалистов. В структуру академии входят: 10 факультетов; Институт повышения квалификации и переподготовки кадров; Высшая школа агробизнеса; Пинский филиал, Полесский филиал. Образовательная деятельность осуществляется по: 21 специальностям I ступени высшего образования; 13 специальностям II ступени высшего образования; 17 специальностям аспирантуры и 4 – докторантуры; переподготовке по 3 специальностям на базе высшего и по 1 специальности на базе среднего специального образования.
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