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ЭКОНОМИКА РБ
ЗАГРУЖЕННОСТЬ ПАССАЖИРОПОТОКА В ТРАНСПОРТЕ НАЧНУТ ИЗУЧАТЬ В ГОМЕЛЕ
13:27 02.11.2020
ОАО «Гомельоблавтотранс» планирует закупку системы мониторинга пассажиропотока в автобусах.
Система мониторинга пассажиропотока в автобусах предназначена для автоматизированного подсчета людей, входящих и выходящих из салона автобуса, сообщает Флагшток.
Система мониторинга пассажиропотока в автобусах будет использоваться для автоматизированного подсчета пассажиров, входящих и выходящих из салона автобуса.
В состав программно-аппаратный комплекс должны войти датчики подсчета пассажиров на все двери в салоне автобуса, оборудование сбора и передачи информации, программное обеспечение обработки информации и формирования отчетов и дополнительное оборудование.
Во время эксплуатации системы на автобусах, движущихся по установленным маршрутам, система будет формировать отчеты о движении пассажиров с привязкой к реальным маршрутам и остановочным пунктам.
Системой мониторинга пассажиропотока планируется оснастить четыре автобуса МАЗ-215 (5 дверей) и два автобуса МАЗ-103 (3 двери).
29 октября состоялось заседание конкурсной комиссии ОАО «Гомельоблавтотранс», где были рассмотрены три поступившие конкурсные заявки. Стоимость ценового предложения участников варьировалась от 45140 рублей (ООО «Системы 4 экспресс») до 188467 рублей (ООО «Группа компаний «Ресурсконтроль»). В результате конкурсная комиссия отклонила все поступившие предложения из-за их несоответствия заданию.
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