А1 компенсирует абонентам ограничение работы мобильного интернета в октябре, связанное с выполнением требований уполномоченных государственных органов.

«В связи с ограничениями в работе мобильного интернета в Минске 4, 11, 18 и 25 октября 2020 года (общее время некорректной работы сервиса составило 19 часов 27 минут), связанными с выполнением требований уполномоченных государственных органов и возникшими по независящим от компании причинам, руководством А1 принято решение о проведении компенсаций абонентам мобильной связи (физическим и юридическим лицам), которые столкнулись с проблемой недоступности сервисов в указанный период, в соответствии с установленным алгоритмом», - говорится в сообщении компании.

Так, абонентам мобильной связи физическим лицам, пользующимся тарифами, абонентская плата которых включает интернет-трафик и составляет менее 10,00 рублей в месяц, будет предоставлена компенсация в виде бесплатного пакета 500 МБ интернет-трафика сроком на 30 дней.

Абонентам мобильной связи физическим лицам, пользующимся тарифами с абонентской платой более 10,00, но менее 15,00 рублей в месяц, будет на выбор предоставлена компенсация в виде бесплатного пакета 1 ГБ интернет-трафика либо бесплатных 50 минут для звонков во все сети сроком на 30 дней.

Абонентам мобильной связи физическим лицам, пользующимся тарифами с абонентской платой более 15,00, но менее 30,00 рублей в месяц, будет на выбор предоставлена компенсация в виде бесплатного пакета 3 ГБ интернет-трафика либо бесплатных 100 минут для звонков во все сети сроком на 30 дней.

Абонентам мобильной связи физическим лицам, пользующимся тарифами с абонентской платой более 30,00 рублей в месяц, будет на выбор предоставлена компенсация в виде бесплатного пакета 5 ГБ интернет-трафика либо бесплатных 250 минут для звонков во все сети сроком на 30 дней.

Абонентам (физическим лицам) тарифного плана «Бизнес-класс», «Раздавай Wi-Fi Pro», а также участникам акций «Специальное предложение для новых абонентов тарифного плана «Без Лимита» (подключившимся с 7 сентября по 6 октября 2020 года), «Бонусы для новых абонентов тарифного плана «Без Лимита» (подключившимся с 7 октября по 25 октября 2020 года), и «Верни свой номер в сеть А1» (подключившимся с 21 сентября по 25 октября) будет предоставлена компенсация в размере 100% стоимости абонентской платы за один день.

Абонентам мобильной связи юридическим лицам, а также физическим лицам, обсуживающимся по индивидуальной корпоративной программе, будет предоставлена компенсация на тарифных планах с объемом включенного трафика от 500 МБ в размере 100% ежедневной абонентской платы за один день отсутствия сервиса; абонентам мобильного интернета, пользующимся тарифами/платными интернет-пакетами, в абонентскую плату/стоимость пакетов которых включен только интернет-трафик, вне зависимости от объема и скорости – в размере 100% от ежедневной абонентской платы/стоимости пакета за один день отсутствия сервиса.

Абоненты-физические лица в период с 10 по 30 ноября получат интерактивные SMS-уведомления с предложением выбрать компенсационный пакет. Для отправки данных интерактивных сообщений компания А1 использует 5-значный код, начинающийся на 411 (в диапазоне от 41118 до 41134), который появится на экране смартфона абонента как номер отправителя. Отправка абонентом ответного сообщения на этот номер с выбранным пакетом не тарифицируется.

В случае, если тарифный план включает безлимитные звонки (например, тарифы линейки «Комфорт+») или у абонента подключен пакет «Безлимит минут во все сети», то пользователю будет предоставлена возможность подключить только пакет интернет-трафика. Если тарифный план включает безлимитный интернет-трафик (например, «Без Лимита»), то абоненту будет предложен в виде компенсации только пакет минут во все сети. Абонентам тарифных планов для модемов и планшетов будет предложен только пакет интернет–трафика.

Чтобы выбрать интересующий пакет компенсации, получателю SMS до 30 ноября необходимо только отправить ответное SMS с порядковым номером пакета, указанного в SMS. После этого компенсационный пакет будет начислен в соответствии с описанным выше алгоритмом. Чтобы воспользоваться соответствующим пакетом, у абонента должен быть подключен сервис мобильного интернета либо телефония.

Корректировки абонентских плат абонентам-юридическим лицам будут проведены в автоматическом режиме и будут учтены в счете за ноябрь.