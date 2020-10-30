На рубеже августа-сентября банки были вынуждены пойти на сворачивание кредитования покупки жилья. Это незамедлительно сказалось на рынках жилой недвижимости всех белорусских городов — общее количество сделок с квартирами в сентябре упало на четверть, пишет Realt.by.

Третий квартал 2020 года оказался богатым на события и для рынка жилой недвижимости. Если в июле и августе спрос на квартиры держался на довольно высоком уровне, то сентябрь можно назвать провальным. В ряде городов «просадка» по числу сделок достигала 32% по сравнению с последним летним месяцем. Сильнее всего спрос упал в Минске, Гомеле и Мозыре.

Из-за плохого сентября в III квартале рынки жилья белорусских городов не досчитались 22% сделок, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Среди областных центров наблюдалась значительная разбежка — от -8,5% в Гродно до -32% в Витебске. В других крупных городах самые ощутимые темпы падения спроса были отмечены в Мозыре и Солигорске (-38,4% и -36,5% соответственно).

В большинстве городов страны повышенным спросом пользовались «двушки». Их максимальная доля была зафиксирована в Барановичах (44%). В 5 городах на первое место вышли 1-комнатные квартиры с максимальной долей 42-41% в Витебске и Молодечно.

Половина проданных квартир в Гродно были расположены в домах, возраст которых не превышает 10 лет. Высоким этот показатель был также в Бресте (30%) и Витебске (21%).

Несмотря на то, что покупательская активность в третьем квартале была низкой, в ряде городов страны по инерции продолжился рост цен. В этом списке областные центры Гомель, Гродно и Могилев, а также Пинск и Полоцк. Причина такого нетипичного поведения в текущих условиях кроется в структуре проданных квартир. Сделок было меньше, чем обычно, с возросшей долей более дорогих квартир. После нормализации структуры спроса в этих городах можно также ожидать коррекцию среднего ценового уровня.

Темпы снижения цен по итогам квартала достигали 7-8% в Новополоцке и Лиде. В Солигорске квартиры подешевели на 5,5%. Среди областных центров самое значительное снижение было отмечено в Витебске (-2,2%).

Самая дорогая квартира, проданная в регионах в III квартале, была реализована в Гродно за 170 тысяч долларов.

Без возобновления кредитования окончание года на рынках жилья белорусских городов обещает быть очень сложным. Велика вероятность, что IV квартал может оказаться худшим с точки зрения спроса за многолетнюю историю, что создаст ощутимое давление на цены квартир.