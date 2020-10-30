Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) инициирует увеличение доли товаров отечественного производства, реализуемых в интернет-магазинах, а также возможное введение обязательного ассортиментного перечня в них. Об этом сообщает Ассоциация предприятий онлайн-торговли (АПОТ) со ссылкой на поступившее в ее адрес соответствующее обращение МАРТ.

АПОТ, ознакомившись с обращением МАРТ, проинформировала регулятора о следующем.

Основным проблемным вопросом в части низкого присутствия товаров отечественного производства в интернет-торговле является, по мнению АПОТ, слабая маркетинговая политика со стороны многих отечественных производителей.

Однако, когда работа производителем поставлена достаточно качественно, предприятие открывает интернет-магазин, либо продает свою продукцию онлайн через представителей, то и установление дополнительных преимуществ перед остальными продавцами не требуется. Спрос на указанную продукцию диктуется непосредственно потребителем.

Вместе с тем, как показывает практика, не всегда отечественные предприятия именно с государственной собственностью (с долей госсобственности) стремятся осваивать новые направления для сбыта своей продукции.

Так, при наличии возможности продавать лекарственные препараты через интернет в рамках принятого указа от 24.04.2020 № 143 (до 01.07.2020) ни один субъект предпринимательской деятельности с государственной формой собственности (с долей государства) так и не приступил к реализации лекарственных препаратов с использованием интернет-технологий.

АПОТ отмечено, что в соответствии с данными Белстата доля товаров отечественного производства в общем объеме розничного товарооборота за последние 9 лет снизилась с 70,2% в 2010 году до 56,4% в 2019 году. При этом указанное снижение происходит, несмотря на установленную законодательством обязанность субъектов предпринимательской деятельности иметь в продаже товары отечественного производства в соответствии с утвержденными правилами, а также жесткими мерами ответственности за невыполнение установленного порядка вплоть до приостановления работы торгового объекта.

Таким образом, отмечают в АПОТ, при наличии обязательного ассортиментного перечня товаров отечественного производства и жестких мер ответственности за нарушение правил торговли роста доли товаров отечественно производства в общем объеме розничного товарооборота не происходит.

АПОТ также считает необходимым отметить, что наличие ассортиментных перечней товаров не только не стимулирует маркетинговые службы отечественных производителей к поиску и освоению новых каналов и способов реализации продукции, но и не способствует повышению ее конкурентоспособности, т.к. гарантирует попадание на полку магазина.

При этом введение преимуществ для производителей (поставщиков) товаров отечественного производства путем установления для субъектов торговли обязанности иметь такие товары в наличии, не соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе и содержит признаки нарушения запрета, предусмотренного Законом Республики Беларусь «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции», согласно которому государственным органам запрещается, принимать акты законодательства, если такие акты законодательства приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции и (или) причинению вреда правам, свободам и законным интересам юридических или физических лиц.

При этом, в случае введения обязательного ассортиментного перечня для интернет-магазинов, ввиду виртуального размещения конкретного товара в витрине интернет-магазина (в отличии от стационарной сети), контролирующим органам проблематично будет доказать фактическое отсутствие отечественного товара при наличии товара на страничке интернет-магазина и отсутствии его на складе.

Ассоциация высказала мнение, что увеличить долю товаров отечественного производства в общем объеме розничного товарооборота можно за счет снятия запрета на реализацию через интернет ряда товаров.

Так, за 2019 год по данным Белстата доля, например, отечественной водки в общем объеме розничного товарооборота составила 97,3%, пива – 76,3%. По оперативным данным АПОТ, доля отечественных табачных изделий на внутреннем рынке составляет свыше 90%. По данным Минздрава, доля отечественных лекарственных препаратов составляет около 50%.

АПОТ также отметила, что за необходимость расширения перечня товаров, реализуемых с использованием интернет-технологий, высказываются и непосредственно потребители, о чем свидетельствуют результаты проводимого на официальном сайте АПОТ опроса потребителей (приняло участие более 10 тыс. человек).