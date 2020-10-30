В РУП «Витебскэнерго» 29 октября подписан акт государственной приемочной комиссии о вводе в эксплуатацию объекта «РК «Северная» (Витебск). Установка водогрейных электрокотлов в целях регулирования минимальной нагрузки энергосистемы после ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС».

Строительно-монтажные работы на объекте были начаты в январе текущего года. Генеральным подрядчиком выступило ОАО «Белэлектромонтажналадка», проектно-сметную документацию разработали специалисты РУП «БЕЛТЭИ».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе РУП «Витебскэнерго», в новом здании котельной смонтированы 2 электродных водогрейных электрокотла мощностью 10 МВт каждый, со вспомогательным оборудованием. На объекте установлены 2 бака-аккумулятора с рабочим объемом по 1000 м3. Осуществлена реконструкция площадки подстанции КСМ-110кВ с заменой силового трансформатора 110/10 кВ на новый производства ОАО «Сименс трансформаторы» (Россия), который обеспечит надежное электроснабжение котельной и ряда бытовых и промышленных потребителей города Витебска.

В отопительный период оборудование электрокотельной будет работать параллельно с существующими паровыми котлами. В межотопительный сезон покрытие тепловой нагрузки на горячее водоснабжение во время ночного снижения электропотребления предусматривается исключительно от электрокотельной с использованием баков-аккумуляторов.

Запуск новой электрокотельной будет способствовать регулированию минимальной нагрузки энергосистемы после ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС, а также позволит повысить надежность теплоснабжения части потребителей областного центра.