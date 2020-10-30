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ЭКОНОМИКА РБ


ГОСПОГРАНКОМИТЕТ РАЗЪЯСНИЛ ПРАВИЛА ВЪЕЗДА В БЕЛАРУСЬ


10:43 02.11.2020

C 1 ноября Беларусь временно запретила въезд в страну для иностранных граждан и лиц без гражданства в автодорожных пунктах пропуска, пунктах упрощенного пропуска, пунктах пропуска на железнодорожных вокзалах (станциях), пунктах пропуска в речных портах.

Запрет введен постановлением Совмина в целях предотвращения распространения инфекции, вызванной коронавирусом.

Как сообщил Госпогранкомитет, в то же время запрет не распространяется на:

иностранных граждан, следующих по дипломатическим и служебным паспортам;

глав и членов официальных делегаций;

иностранцев, оказывающих международную безвозмездную помощь Беларуси;

водителей транспортных средств при выполнении международных автомобильных перевозок, а также перевозок международных почтовых отправлений;

членов экипажей судов внутреннего водного транспорта, поездных бригад, локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения;

иностранцев, являющихся супругами, родителями или детьми граждан Республики Беларусь;

иностранцев, имеющих право на постоянное или временное проживание на территории Республики Беларусь;

иностранцев, имеющих разрешение на работу или подтверждающие документы на осуществление трудовой деятельности на территории Беларуси;

иностранцев, следующих в Беларусь по извещению о тяжелой болезни или о смерти близкого родственника;

иностранцев, осуществляющих перевозки стволовых клеток, органов для трансплантации;

граждан Российской Федерации, следующих транзитом через территорию Беларуси в РФ;

иностранцев, следующих транзитом через территорию Беларуси в соответствии с соглашением между правительством Республики Беларусь и Кабинетом министров Украины об упрощенном порядке проезда участка автомобильной дороги Славутич – Чернобыльская АЭС, который проходит по территории Беларуси, работниками, транспортными средствами и грузами Чернобыльской АЭС и предприятий, которые осуществляют деятельность в зоне отчуждения, а также иностранными специалистами, привлеченными к реализации международных проектов по закрытию Чернобыльской АЭС, от 20 января 2009 года.

На лиц, прибывающих в Беларусь через Национальный аэропорт Минск, запрет не распространяется.

Граждане Беларуси, иностранцы, являющиеся супругами, родителями или детьми граждан Республики Беларусь, а также иностранцы, имеющие право на постоянное или временное проживание на территории Беларуси, в течение 10 календарных дней со дня прибытия в страну из иностранных государств, включенных Минздравом в Перечень государств с неблагополучной ситуацией с COVID-19, должны находиться в самоизоляции и не подлежат последующему пропуску через границу до истечения 10-дневного срока.

Не должны находиться в самоизоляции и подлежат пропуску через границу:

сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений Республики Беларусь в иностранных государствах, имеющих дипломатические и служебные паспорта, а также члены их семей;

сотрудники Государственной фельдъегерской службы Республики Беларусь, осуществляющие доставку официальной корреспонденции и дипломатической почты по межгосударственным фельдъегерским маршрутам;

сотрудники республиканского унитарного предприятия «Специальная связь», осуществляющие доставку специальных отправлений по межгосударственным маршрутам специальной связи;

водители транспортных средств, предназначенных для выполнения международных автомобильных перевозок, а также перевозок международных почтовых отправлений;

члены экипажей воздушных судов, судов внутреннего водного транспорта, поездных бригад, локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения;

физические лица, прибывшие в Беларусь после нахождения в служебной командировке.
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