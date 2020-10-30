В индустриальном парке «Великий камень» 30 октября 2020 года зарегистрирован новый резидент – ООО «СМАРТБИОТЕХ» (Беларусь).

Как сообщает сайт парка, компания будет выпускать реагенты для выполнения лабораторных исследований.

Кроме этого, проект предполагает выпуск диагностических тест-систем, в том числе для диагностики коронавирусной инфекции, разработку и опытное производство автоматической роботизированной станции экстракции нуклеиновых кислот, а также выполнение научно-исследовательских разработок в этой сфере.

Продукция резидента будет применяться в медицине и клинической диагностике, ветеринарии и научных исследованиях.