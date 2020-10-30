|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|02.11.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ В «ВЕЛИКОМ КАМНЕ» БУДЕТ ВЫПУСКАТЬ РЕАГЕНТЫ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ТЕСТ-СИСТЕМЫ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ COVID
10:35 02.11.2020
В индустриальном парке «Великий камень» 30 октября 2020 года зарегистрирован новый резидент – ООО «СМАРТБИОТЕХ» (Беларусь).
Как сообщает сайт парка, компания будет выпускать реагенты для выполнения лабораторных исследований.
Кроме этого, проект предполагает выпуск диагностических тест-систем, в том числе для диагностики коронавирусной инфекции, разработку и опытное производство автоматической роботизированной станции экстракции нуклеиновых кислот, а также выполнение научно-исследовательских разработок в этой сфере.
Продукция резидента будет применяться в медицине и клинической диагностике, ветеринарии и научных исследованиях.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 31.10.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 30.10.2020
Курсы в банках
на 02.11.2020
Конвертация в банках
на 02.11.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте