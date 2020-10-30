ЭКОНОМИКА РБ

ОАО «ТЕХНОЛИТ ПОЛОЦК» ИСКЛЮЧЕН ИЗ СОСТАВА ХОЛДИНГА «БОБРУЙСКАГРОМАШ»

10:13 02.11.2020 ОАО «Технолит Полоцк» исключен из состава холдинга «Бобруйскагромаш». Об этом сообщает пресс-служба ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш» «В связи с передачей 26 октября 2020 года акций ОАО «Технолит Полоцк» в собственность Республики Беларусь 27 октября ОАО «Технолит Полоцк» исключен из состава участников холдинга «Бобруйскагромаш», - говорится в сообщении.