|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|02.11.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «ТЕХНОЛИТ ПОЛОЦК» ИСКЛЮЧЕН ИЗ СОСТАВА ХОЛДИНГА «БОБРУЙСКАГРОМАШ»
10:13 02.11.2020
ОАО «Технолит Полоцк» исключен из состава холдинга «Бобруйскагромаш». Об этом сообщает пресс-служба ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш»
«В связи с передачей 26 октября 2020 года акций ОАО «Технолит Полоцк» в собственность Республики Беларусь 27 октября ОАО «Технолит Полоцк» исключен из состава участников холдинга «Бобруйскагромаш», - говорится в сообщении.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 31.10.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 30.10.2020
Курсы в банках
на 02.11.2020
Конвертация в банках
на 02.11.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте